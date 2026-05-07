Orzeł wyląduje. W Poznaniu. Adam Małysz gościem Impactu'26

Słynne wycieczki do domu, w którym urodził się Diego Maradona, mają swój polski odpowiednik. Naprawdę na początku XXI w. pod dom Adama Małysza w Wiśle (ściśle biorąc: dom jego teściów) podjeżdżały autokary z ludźmi z różnych stron kraju.

Gdy w 2001 r. podczas Turnieju Czterech Skoczni Małysz zmierzał po zwycięstwo, Polacy masowo ruszyli samochodami do Austrii. A nie były to samochody, którymi jeździmy teraz i nie sunęły po drogach, po których poruszamy się obecnie. Ale koszty i dyskomfort nie miały większego znaczenia. Wyczuwając to, austriaccy handlarze cięli flagi swojego kraju tak, by zostawała tylko biel i czerwień – i sprzedawali Polakom.

Sportowe szaleństwo nie do powtórzenia

Małysz wygrał tamten Turniej Czterech Skoczni i następnie przez dekadę „kręcił” Polską jak nikt inny wcześniej i później. Gdy skakał na olimpiadzie w 2002 r., przyciągnął przed telewizory ponad 20 mln Polaków (tyle osób oglądało te konkursy przez co najmniej minutę). Nawet relacja z uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II (18,5 mln) nie osiągnęła takiego wyniku.

Jakiś czas temu jeden z polskich dziennikarzy wstawił do sieci zdumiewający materiał telewizyjny sprzed lat, w którym analizowano „kryzys formy” Adama Małysza. Materiał wyemitowano oczywiście w głównym wydaniu programu informacyjnego stacji. Mowa była o kryzysie, ponieważ „Orzeł z Wisły” sezon 2002/2003 rozpoczął od miejsc: 2., 4., 5., 6., 3., 6., 15. i 4. Znów: żaden polski sportowiec z tak wielką presją zapewne się już nie spotka.

Jak daleko skakał Małysz

Warto dodać: we wspomnianym sezonie 2002/2003 Adam Małysz opanował „kryzys” i został najlepszym zawodnikiem sezonu. Jako pierwszy skoczek w historii zdobył Kryształową Kulę trzy razy z rzędu (nikt dotąd nie powtórzył tego wyniku). W sezonie 2006/2007 Małysz znów był najlepszy, zdobył czwartą Kulę. Ten rekord dzieli tylko z Finem Mattim Nykänenem.

Należy niewątpliwie do ścisłego grona najlepszych skoczków wszech czasów, choć sam przyznaje, że Kamil Stoch osiągnął więcej, ponieważ był trzykrotnie mistrzem olimpijskim (zdobył też dwie Kryształowe Kule). Małysz na igrzyskach był trzy razy drugi i raz trzeci.

Małysz jako rajdowiec

Podczas Kongresu Impact’26 Adam Małysz będzie uczestnikiem panelu zatytułowanego: „Życie po gwizdku – druga kariera sportowca”. Adama Małysza ów problem, jak można przypuszczać, dopadł w pewnym stopniu dopiero po 15 latach.

Gdy kończył ze skokami w 2011 r., miał już nową pasję – rajdy samochodowe. Poświęcił im pięć lat, startował w bardzo trudnych edycjach Rajdu Dakar. W 2016 r. wrócił do skoków jako dyrektor sportowy kadry. Oglądał z bliska wielkie sukcesy Kamila Stocha, Dawida Kubackiego czy Piotra Żyły i służył pomocą w każdej sprawie (chociaż czasem, co naturalne, wybuchały też konflikty). Zdarzało się, że musiał szybko przenieść gdzieś narty młodszych kolegów i nie miał z tym żadnego problemu. Tak jak z trzymaniem parasola nad ich głowami czy przynoszeniem „normalnych” butów (w tych do skakania chodzi się trudniej). Lekko zmieszany bywał jedynie wtedy, gdy kibice nadal szaleńczo prosili go o autografy. Słowa: „Ja już nie skaczę” nie mogły niczego zmienić.

Trudne relacje z Piesiewiczem

Dziś zdarza mu się wspominać, jak świetnie czuł się w roli dyrektora sportowego kadry skoczków. Przeciwstawia tę funkcję swojej obecnej – prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Tego stanowiska nie lubi, na kolejną kadencję nie kandyduje. Nie lubi siedzenia za biurkiem, walki z „papierologią” oraz życia typowego działacza sportowego. Trudno współpracowało mu się przede wszystkim z Radosławem Piesiewiczem, szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (Małysz jako szef PZN był automatycznie członkiem zarządu PKOL).

Adam Małysz sugeruje, że chętnie wróciłby na stanowisko dyrektora sportowego kadry skoczków. Ale może ma też inne pomysły? Scena Impactu w Poznaniu wydaje się dobrym miejscem do tego, by o nich opowiedzieć.

Adam Małysz (z prawej) i Maciej Maciusiak, trener męskiej reprezentacji Polski w skokach narciarskich.

