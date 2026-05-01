Bartosz Zmarzlik wjeżdża na Impact. I na pewno nic nie wytrąci go z równowagi

Jeżeli również w tym roku Bartosz Zmarzlik zostanie mistrzem świata, jako pierwszy w historii tego sportu zdobędzie siedem takich tytułów. Był najlepszy w poprzednich czterech sezonach, a także w latach 2019-2020.

Po zdobyciu pierwszego mistrzostwa triumfował też głosami kibiców w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” („PS”) na najlepszego polskiego sportowca 2019 r. Było to piękne uhonorowanie wyjątkowego sezonu – Zmarzlik został wszak dopiero trzecim polskim mistrzem świata na żużlu, dołączył do Jerzego Szczakiela i Tomasza Golloba. Niemniej jego zwycięstwo w plebiscycie „PS” wywołało kontrowersje, gdyż wygrywając, zepchnął na drugie miejsce Roberta Lewandowskiego, wielkiego gwiazdora światowej piłki.

Bartosz Zmarzlik w lidze polskiej reprezentuje barwy Motoru Lublin. Fot. Tytus Żmijewski/PAP

Zmarzlik a Lewandowski

Istotę tej kontrowersji można wytłumaczyć krótko. Żużel pozostał sportem bardzo popularnym w Polsce, ale za granicą już niekoniecznie. Niektórzy pytali więc: jak Zmarzlik może wygrywać z Lewandowskim, czołowym reprezentantem dyscypliny rozpalającej cały świat?

Zmarzlik nas zachwyca, więc nie jest ważne to, czy w innych krajach lubią ten sport.

W plebiscycie „Przeglądu Sportowego” polski żużlowiec co prawda już nie wygrywał, ale miejsce w czołówce zachował. W 2022 i 2023 r. przegrywał tylko z Igą Świątek.

Bartosz Zmarzlik Show

Nie sposób na niego nie głosować, jeśli ogląda się jego wyczyny na torze żużlowym. Nawet co jakiś czas, nawet tylko wybrane fragmenty w serwisie YouTube. Bywa, że Zmarzlik wygląda na motocyklu jak prawdziwy akrobata – stara się w każdej sytuacji zyskać przewagę i nie traci przy tym równowagi. Sztuka tym większa, że motocykle żużlowe nie mają hamulców. Z drugiej zaś strony – ćwiczy to od szóstego roku życia…

W żużlu inaczej niż w Formule 1, żaden zawodnik nie ma przewagi na starcie dzięki temu, że dysponuje znacznie lepszą maszyną. Nie ma też w żużlu systemu, który wspiera zawodników znajdujących się z tyłu (w Formule 1 wprowadzono takie rozwiązanie, by zwiększyć liczbę manewrów wyprzedzania). Żużlowiec, jeśli chce wyjść na prowadzenie, musi po prostu ryzykować. Może wybrać inne ustawienia motocykla, może też obrać inną niż przeciwnik taktykę (pojechać bardzo szeroko). Ale przede wszystkim, może odważniej „kłaść się” na motocyklu podczas pokonywania łuków. Urodzony w Szczecinie Zmarzlik jest w tym mistrzem.

Całość robi piorunujące wrażenie. W trakcie jednej żużlowej imprezy odbywa się oczywiście sporo biegów, ale każdy z nich jest krótki, wręcz eksplozywny. Żużlowcy walczą łokieć w łokieć, napędza ich ryk silników oraz wrzawa tłumu. Nawet gdy rywalizacja odbywa się na Stadionie Narodowym w Warszawie, nie ma problemu z wyprzedaniem wszystkich miejsc.

Impact pomiędzy zawodami

Walkę o siódmy tytuł mistrza świata 31-letni Bartosz Zmarzlik rozpocznie 2 maja w Landshut w Niemczech. Kolejne zawody odbędą się 23 maja w Pradze. W przerwie między tymi imprezami, 14 maja, polski mistrz żużla pojawi się w Poznaniu, gdzie weźmie udział w Kongresie Impact’26. Będzie opowiadał m.in. o tym, w jaki sposób utrzymuje się na motocyklu, gdy do naturalnych dla żużla niebezpieczeństw dochodzi jeszcze presja. Wszak w jego przypadku każde drugie miejsce określane może być jako rozczarowanie.

Zapraszamy na Impact'26 Bartosza Zmarzlika i wielu innych wyjątkowych sportowców spotkasz podczas Kongresu Impact’26 w Poznaniu – najbardziej prestiżowej imprezy biznesowej w Polsce. To wyjątkowa okazja, aby zdobyć wiedzę od ekspertów oraz zaczerpnąć inspirację do codziennego działania w biznesie i poza nim. XYZ jest strategicznym partnerem medialnym, a także współorganizuje ścieżkę Sports&Tourism Marketing. Partnerem strategicznym ścieżki jest ORLEN, a partnerem Totalizator Sportowy. Zapraszamy 14 maja od godz. 12.45 na scenę 7. Dołącz na https://impactcee.com/impact/2026