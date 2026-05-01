Kategoria artykułu: Sport

Bartosz Zmarzlik wjeżdża na Impact. I na pewno nic nie wytrąci go z równowagi

Gdy Bartosz Zmarzlik mknie na żużlowym motocyklu, dostarcza niezapomnianych wrażeń. Gdy z motocykla schodzi, zostawia nas z ciekawym problemem – jak wysoko podrzucać arcymistrza dyscypliny, którą świat raczej się nie zajmuje?

Marek Deryło - autor artykułu
01.05.2026, 06:00
Bartosz Zmarzlik, najlepszy żużlowiec na świecie
Bartosz Zmarzlik jest jednym z trzech żużlowców w historii, którzy zdobyli sześć tytułów indywidualnego mistrza świata. Pozostali to Ivan Mauger i Tony Rickardsson. Fot. Wojtek Jargiło/PAP

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Dlaczego żużel może być sportem znacznie bardziej emocjonującym niż Formuła 1.
  2. W jakim wieku Bartosz Zmarzlik zaczął trenować na żużlowym motocyklu.
  3. Którzy polscy żużlowcy, oprócz Bartosza Zmarzlika, zdobywali mistrzostwo świata na żużlu.
Jeżeli również w tym roku Bartosz Zmarzlik zostanie mistrzem świata, jako pierwszy w historii tego sportu zdobędzie siedem takich tytułów. Był najlepszy w poprzednich czterech sezonach, a także w latach 2019-2020.

Po zdobyciu pierwszego mistrzostwa triumfował też głosami kibiców w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” („PS”) na najlepszego polskiego sportowca 2019 r. Było to piękne uhonorowanie wyjątkowego sezonu – Zmarzlik został wszak dopiero trzecim polskim mistrzem świata na żużlu, dołączył do Jerzego Szczakiela i Tomasza Golloba. Niemniej jego zwycięstwo w plebiscycie „PS” wywołało kontrowersje, gdyż wygrywając, zepchnął na drugie miejsce Roberta Lewandowskiego, wielkiego gwiazdora światowej piłki.

Bartosz Zmarzlik, żużlowy mistrz świata
Bartosz Zmarzlik w lidze polskiej reprezentuje barwy Motoru Lublin. Fot. Tytus Żmijewski/PAP

Zmarzlik a Lewandowski

Istotę tej kontrowersji można wytłumaczyć krótko. Żużel pozostał sportem bardzo popularnym w Polsce, ale za granicą już niekoniecznie. Niektórzy pytali więc: jak Zmarzlik może wygrywać z Lewandowskim, czołowym reprezentantem dyscypliny rozpalającej cały świat?

Zmarzlik nas zachwyca, więc nie jest ważne to, czy w innych krajach lubią ten sport.

W plebiscycie „Przeglądu Sportowego” polski żużlowiec co prawda już nie wygrywał, ale miejsce w czołówce zachował. W 2022 i 2023 r. przegrywał tylko z Igą Świątek.

Bartosz Zmarzlik Show

Nie sposób na niego nie głosować, jeśli ogląda się jego wyczyny na torze żużlowym. Nawet co jakiś czas, nawet tylko wybrane fragmenty w serwisie YouTube. Bywa, że Zmarzlik wygląda na motocyklu jak prawdziwy akrobata – stara się w każdej sytuacji zyskać przewagę i nie traci przy tym równowagi. Sztuka tym większa, że motocykle żużlowe nie mają hamulców. Z drugiej zaś strony – ćwiczy to od szóstego roku życia…

W żużlu inaczej niż w Formule 1, żaden zawodnik nie ma przewagi na starcie dzięki temu, że dysponuje znacznie lepszą maszyną. Nie ma też w żużlu systemu, który wspiera zawodników znajdujących się z tyłu (w Formule 1 wprowadzono takie rozwiązanie, by zwiększyć liczbę manewrów wyprzedzania). Żużlowiec, jeśli chce wyjść na prowadzenie, musi po prostu ryzykować. Może wybrać inne ustawienia motocykla, może też obrać inną niż przeciwnik taktykę (pojechać bardzo szeroko). Ale przede wszystkim, może odważniej „kłaść się” na motocyklu podczas pokonywania łuków. Urodzony w Szczecinie Zmarzlik jest w tym mistrzem.

Całość robi piorunujące wrażenie. W trakcie jednej żużlowej imprezy odbywa się oczywiście sporo biegów, ale każdy z nich jest krótki, wręcz eksplozywny. Żużlowcy walczą łokieć w łokieć, napędza ich ryk silników oraz wrzawa tłumu. Nawet gdy rywalizacja odbywa się na Stadionie Narodowym w Warszawie, nie ma problemu z wyprzedaniem wszystkich miejsc.

Impact pomiędzy zawodami

Walkę o siódmy tytuł mistrza świata 31-letni Bartosz Zmarzlik rozpocznie 2 maja w Landshut w Niemczech. Kolejne zawody odbędą się 23 maja w Pradze. W przerwie między tymi imprezami, 14 maja, polski mistrz żużla pojawi się w Poznaniu, gdzie weźmie udział w Kongresie Impact’26. Będzie opowiadał m.in. o tym, w jaki sposób utrzymuje się na motocyklu, gdy do naturalnych dla żużla niebezpieczeństw dochodzi jeszcze presja. Wszak w jego przypadku każde drugie miejsce określane może być jako rozczarowanie.

Główne wnioski

  1. Bartosz Zmarzlik może w tym roku stać się najbardziej utytułowanym żużlowcem w historii. Dokona tego, jeśli po raz siódmy zdobędzie mistrzostwo świata. Sezon startuje już 2 maja. 31-letni Polak był najlepszy w poprzednich czterech sezonach, wygrywał też w latach 2019-2020.
  2. Wygrywając po raz pierwszy żużlowe mistrzostwa świata, Bartosz Zmarzlik triumfował też w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca roku w Polsce. Jego zwycięstwo wywołało kontrowersje – część ekspertów twierdziła, że sportowiec rywalizujący w niszowej dyscyplinie sportu nie powinien wygrywać z tak dużą gwiazdą piłki nożnej jak Robert Lewandowski. Kontrowersje nie zahamowały kibicowskich głosów na Zmarzlika w kolejnych latach. W 2022 i 2023 r. przegrywał tylko z Igą Świątek, regularnie zajmuje miejsce w czołówce.
  3. Fakt, iż żużel nie jest sportem bardzo popularnym na świecie, może budzić wręcz zdumienie. Wyścigi, nazywane tu biegami, są niezwykle emocjonujące, a zawodnicy pokazują doskonały kunszt techniczny. Może sport ten czeka na swój czas, czyli na odpowiednie pieniądze przeznaczone na jego promocję?