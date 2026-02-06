Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Ostatnia taka ewaluacja nauki. „Powinniśmy rozpocząć dyskusję o zmianie w dzieleniu subwencji” (WYWIAD)
Wystartowała okresowa ewaluacja polskiej nauki. Ocenie jakości działalności naukowej zostanie poddanych 1267 dyscyplin w 283 instytucjach. W sumie kilkaset tysięcy publikacji, usług, projektów i patentów. Resort Nauki już chwali się wzrostem międzynarodowej pozycji 27 polskich dyscyplin. Od tego roku zmienią się zasady oceny. – Jak zaczną upadać fabryki dyplomów, które dają uprawnienia każdemu i ze wszystkiego, to naprawdę nie będę płakać. Wkrótce złożymy propozycje do nowelizacji ustawy – zapowiada wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Karolina Zioło-Pużuk.
06.02.2026, 09:30
– W Polsce już 40 proc. studentów płaci za studia. Szkoły wyższe w regionach, uczelnie zawodowe, akademie mają do odegrania ważną rolę. A jak zaczną upadać fabryki dyplomów, które dają uprawnienia każdemu i ze wszystkiego, to naprawdę nie będę płakać – mówi Karolina Zioło-Pużuk, wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fot. MNiSW
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które polskie dyscypliny nauki najbardziej liczą się na arenie światowej. Jakie dziedziny najmocniej poprawiły swoją pozycję międzynarodową.
- Jak zmieniają się zasady ewaluacji uczelni. Które czynniki resort dotąd pomijał, a teraz uwzględni w ocenie.
- Dlaczego resort nauki chce zmienić zasady subwencjonowania uczelni wyższych.