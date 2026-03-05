Kategoria artykułu: Technologia
Przełom Sezon 1 Odc. 11
Pacjent z Google'a i lekarz z AI. Jak technologia zmienia medycynę?
Czy sztuczna inteligencja przejmie opiekę nad naszym zdrowiem, czy raczej stanie się najważniejszym wsparciem dla lekarzy? W tym odcinku podcastu „Przełom” kardiolog prof. Maciej Banach tłumaczy, jak AI w medycynie już dziś zmienia diagnostykę, leczenie i organizację systemu ochrony zdrowia. To rozmowa o przyszłości medycyny, która zmienia się szybciej, niż wielu z nas się wydaje.
05.03.2026, 15:58
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak medycyna adaptuje się do technologicznych zmian.
- Jakie przełomowe momenty związane z technologią wydarzyły się w medycynie w ostatnich latach.
- Czy sztuczna inteligencja może zastąpić lekarza w podejmowaniu decyzji klinicznych. Jak korzystać z nowych technologii ale nie dać im się zupełnie uwieść.