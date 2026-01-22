Kategoria artykułu: Newsy
Padł kolejny rekord zarobków w górnictwie. Kwoty robią wrażenie
Przeciętne wynagrodzenie w grudniu 2025 r. zaskoczyło pozytywnie znaczącym wzrostem rok do roku. Jeśli spojrzeć na liczby, w górę ciągną je zarobki w górnictwie. W związku z tradycyjnie wypłacanymi w okolicach Barbórki górniczymi premiami w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” został pobity historyczny rekord średniego wynagrodzenia. W chudszych miesiącach roku górnicy zarabiali mniej, ale nadal znacznie powyżej średniej dla wszystkich przedsiębiorstw.
22.01.2026, 18:25
Górnicze pensje w listopadzie i grudniu są znacząco wyższe niż w innych miesiącach roku dzięki premiom związanym z Barbórką. Fot. Getty Images/Dziurek
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile zarabiali górnicy w poszczególnych miesiącach 2025 r.
- Jak ich zarobki wypadały na tle przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
- Jak w grudniu 2025 r. pod względem zarobków radziły sobie inne sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).