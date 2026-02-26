Kategorie artykułu: Biznes Świat
Państwo wchodzi do handlu. Rządowy supermarket w Atlancie jako test granic interwencji
Można już robić zakupy w pierwszym rządowym supermarkecie w USA. Sklep powstał tam, gdzie duże sieci nie chciały inwestować – z publicznych pieniędzy, ale we współpracy z prywatnym przedsiębiorcą. Sprawdziliśmy, jak działa w praktyce i czy ten model łączenia państwa z biznesem ma sens.
26.02.2026, 04:45
Pierwszy rządowy supermarket w USA rozpoczął działalność w centrum Atlanty. Ma nazwę „Azalea Fresh Market" i znajduje się w historycznym Olympia Building, który właśnie obchodzi swoje 90. urodziny. Fot. Mikołaj Śmiłowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakich zasadach działa pierwszy rządowy supermarket w USA i kto nim zarządza.
- Dlaczego prywatne sieci handlowe nie chciały otworzyć sklepu w centrum Atlanty.
- Czy ten model może zostać powielony w innych miastach USA.