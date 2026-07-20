Kategoria artykułu: Polityka
Państwowy e-dziennik za 190 mln. ZNP chce wstrzymania projektu, resort finansów wytyka braki
Związek Nauczycielstwa Polskiego ma wiele zastrzeżeń do rządowego projektu ustawy o państwowym dzienniku elektronicznym i apeluje o wstrzymanie prac. Na istotne braki w projekcie zwraca uwagę również Ministerstwo Finansów i Gospodarki.
20.07.2026, 05:00
Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer oraz minister edukacji Barbara Nowacka pracują nad państwowym dziennikiem elektronicznym. Fot. PAP/Piotr Nowak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego rząd chce utworzyć państwowy dziennik elektroniczny.
- Jakie zastrzeżenia sygnalizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego.
- Na co zwraca uwagę Ministerstwo Finansów i Gospodarki.