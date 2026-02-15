Kategoria artykułu: Świat
Pekin zachęca do noworocznej konsumpcji. Miliardy juanów i więcej cenzury
We wtorek 17 lutego w Chinach rozpoczynają się obchody lunarnego Nowego Roku. Rząd stara się osłodzić obywatelom święta i zachęcić, aby w czasie dziewięciodniowych ferii wydawali więcej. W okresie noworocznym władze wzmacniają też cenzurę, aby zapewnić „pozytywną atmosferę"
15.02.2026, 19:48
Chiny mają przeznaczyć w przeliczeniu blisko 300 mln dolarów na zwiększenie konsumpcji w czasie Święta Wiosny. Fot. Max Zolotukhin / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak chiński rząd stara się pobudzić konsumpcję poprzez bony i loterie o wartości kilkunastu miliardów juanów.
- Dlaczego władze zaostrzyły cenzurę internetu, zakazując treści o konfliktach rodzinnych i różnicach majątkowych.
- Jakie są perspektywy dla chińskiej gospodarki i turystyki w kontekście spodziewanych podczas Święta Wiosny 9,5 mld podróży.