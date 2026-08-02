Piekarnie pod Himalajami. Jak europejski chleb trafił do Nepalu
Zachodnie pieczywo dotarło do Katmandu pośrednio dzięki cudzoziemcom. Ale dziesiątki dzisiejszych piekarni i sklepików z wypiekami miejscowi i ci, którzy odwiedzają Dach Świata jako turyści, zawdzięczają jednemu Nepalczykowi.
02.08.2026, 05:15
Okolice głównego placu w Bhaktapurze, satelickim mieście Kathmandu. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego trudności w dostępie do zachodniego chleba na subkontynencie indyjskim mogą się dać we znaki Europejczykom.
- Co tradycyjnie jada się w Nepalu. Kiedy i w jaki sposób po raz pierwszy trafił tam chleb w stylu zachodnim.
- Kto założył pierwszą piekarnię w Katmandu i dlaczego przekonanie Nepalczyków do zachodniego pieczywa nie było proste.