Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Bezsenność w Delhi. Jak żyć w Indiach i nie ogłuchnąć
Szybki rozwój cywilizacyjny Indii ma wysokie koszty. Jednym z nich jest powszechny w największych miastach hałas. Korespondent XYZ opisuje swoje osobiste doświadczenia z życia w indyjskiej stolicy.
19.07.2026, 04:30
Kupujący tłoczą się na głównym targowisku Lajpat Nagar w Delhi przez świętami Diwali. Fot. Mohd Zakir / Hindustan Times / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak huczne celebrowanie świąt, rosnąca liczba ludności, pojazdów i miejscowa kultura drogowa powodują chroniczne problemy zdrowotne u mieszkańców Indii.
- Jak bardzo w Delhi, Kalkucie i Bombaju przekroczone są normy hałasu i w jaki sposób władze starają się walczyć z tym zjawiskiem.
- Co w sprawie zagrażającego zdrowiu ulicznego zgiełku robią organizacje obywatelskie i jakie przynosi to skutki.