Piekło cyberprzestępców? Azja mówi „dość” centrom oszustw
W Azji Południowo-Wschodniej trwa skoordynowana obława na kontrolowane przez ponadnarodowe mafie ośrodki cyberoszustw. W ostatnich tygodniach w Kambodży i Birmie, a także w Tajlandii oraz na Filipinach, zamknięto dziesiątki przestępczych kompleksów i aresztowano tysiące osób powiązanych z tym procederem. Czy to tylko czubek góry lodowej?
19.02.2026, 04:15
Według ONZ syndykaty cyberprzestępcze w Azji Południowo-Wschodniej zarabiają rocznie na wyłudzeniach od 27 do 36 mld dolarów. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak współpraca państw regionu doprowadziła do bezprecedensowych działań przeciwko centrom cyberprzestępczości.
- Jakie techniki pozwalają syndykatom wyłudzać miliardy dolarów na całym świecie.
- Dlaczego wykorzystanie sztucznej inteligencji przez grupy przestępcze może otworzyć nowy, groźniejszy etap oszustw.