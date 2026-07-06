Kategoria artykułu: Świat
Piękno pod kontrolą algorytmów. Jak AI zmienia rynek konsumencki wart 700 mld dolarów
Kto będzie doradcą miliarda konsumentów? AI rozpoczyna nowy wyścig o rynek kosmetyczny. Konsumenci coraz częściej przechodzą z wyszukiwarek do modeli AI, a konkurencja przesuwa się z półki sklepowej do odpowiedzi generowanej przez modele językowe. Chiny osiągają w e-commerce perfekcję, a Francja wciąż stawia na badania naukowe.
06.07.2026, 04:45
Eksperci zwracają uwagę, że generatywna AI może wzmacniać dominację największych marek beauty dysponujących własnymi bazami danych oraz środkami na integrację z platformami AI. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak AI wpływa na branżę beauty.
- Jak różni się sytuacja we Francji, USA i Chinach w zakresie rewolucji AI.
- Jakie są trendy 2025/2026 w zakresie sztucznej inteligencji w branży kosmetycznej.