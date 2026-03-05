Kategoria artykułu: Polityka
PiS ma ogłosić kandydata na premiera. Sprawdzamy giełdę nazwisk
W cieniu partyjnych sporów Prawo i Sprawiedliwość ma przedstawić kandydata na premiera. Ma to być osoba, która nie tylko stanie się lokomotywą wyborczą, ale także pomoże ograniczyć napięcia frakcyjne w partii. Czy Jarosław Kaczyński postawi na szeroko rozpoznawalnego polityka, czy raczej na młodszą twarz z zaplecza samorządowego? Sprawdzamy, jakie nazwiska pojawiają się w nieoficjalnych spekulacjach.
05.03.2026, 05:00
Na kogo postawi prezes PiS, Jarosław Kaczyński? Na zdjęciu oprócz niego są Patryk Jaki, Tobiasz Bocheński, Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, Elżbieta Witek, Przemysław Czarnek, Joachim Brudziński, Mateusz Morawiecki, Anna Krupka i Antoni Macierewicz. Fot. PAP/Paweł Supernak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki jest kontekst polityczny wyboru kandydata PiS na premiera przez Jarosława Kaczyńskiego.
- Które nazwiska pojawiają się w spekulacjach i jakie czynniki mogą mieć znaczenie przy wyborze.
- W jakich okolicznościach PiS planuje ogłosić kandydata oraz jakie ryzyka polityczne się z tym wiążą.