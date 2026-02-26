Kategoria artykułu: Polityka
Posłowie PiS wzywają: Zmień nasze zdanie. O dyskusjach polityków ze studentami
Grupa polityków PiS zaliczana do frakcji maślarzy ruszyła w Polskę. Patryk Jaki, Tobiasz Bocheński i Przemysław Czarnek namawiają studentów do zmiany ich zdania na temat Unii Europejskiej. Udaliśmy się do Wrocławia i Lublina, aby sprawdzić, kto kogo przekonał i jakie polityczne cele kryją się za nową inicjatywą.
W Polskę wyruszyli politycy PiS kojarzeni z bardziej radykalną frakcją tzw. maślarzy. Cykl spotkań zatytułowany „Zmień nasze zdanie” zainaugurowano we Wrocławiu, gdzie obecni byli Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński. Fot. PAP/Maciej Kulczyński
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest trasa „Zmień nasze zdanie”.
- O czym rozmawiają politycy PiS ze zgromadzoną publicznością.
- Jakie polityczne cele przyświecają Jakiemu, Bocheńskiemu i Czarnkowi.