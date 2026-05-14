PIT od kwot, których nie można wypłacić? Zondacrypto i pułapka podatkowa
Niewypłacalność Zondacrypto oznacza nie tylko trudności w wyegzekwowaniu ulokowanych na giełdzie funduszy. Choć nie ma mowy o wypłacie pieniędzy inwestorów, to nie można wykluczyć scenariusza, w którym skarbówka upomni się o podatki.
14.05.2026, 05:50
Roszczenia może mieć także skarbówka, która – jak twierdzą nasi rozmówcy – teoretycznie ma prawo upomnieć się o zaległy podatek. Fot. PAP/Leszek Szymański
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym w oczach skarbówki są pieniądze „utopione” w Zondacrypto.
- Czy i w jakich okolicznościach należy powiadomić urząd skarbowy o inwestycjach w kryptowaluty.
- Czy przychód, którego nie można wypłacić, nadal jest przychodem.