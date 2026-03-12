Kategoria artykułu: Biznes
Rynek kryptoaktywów przegrywa z polityką. „Nie znam firmy, która nie stara się o zagraniczną licencję”
– Nie myślimy już, jak chcielibyśmy, by wyglądał nasz kraj, rynek i innowacje. Na tym etapie, walczymy o zatrzymanie resztek branży kryptoaktywów w Polsce – mówi ekonomista Krzysztof Piech, autor projektu o kryptoaktywach, który poparła Konfederacja. Polityków czeka wyścig z czasem, a na stole leżą co najmniej dwie propozycje ustaw wdrażających rozporządzenie MiCA.
12.03.2026, 05:30
Rządzący mają coraz mniej czasu na kompromis z prezydentem w kwestii kryptoaktywów. Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego parlamentarzyści utknęli w martwym punkcie przy wdrażaniu rozporządzenia MiCA.
- Jakie konsekwencje dla branży przyniesie dalsza zwłoka polityków w kwestii implementacji unijnych przepisów.
- Które propozycje polityków czekają na rozpatrzenie.