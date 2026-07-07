Private equity trafia do polskich inwestorów. Eques uruchomił fundusz z Lexington Partners
EQUES Franklin Lexington PE FIZ otwiera inwestorom indywidualnym dostęp do globalnego rynku secondaries, realizowanego we współpracy z Lexington Partners i Franklin Templeton. Na polskim rynku tego typu fundusze są nadal rzadkością.
07.07.2026, 05:30
Tomasz Korab, prezes EQUES Investment TFI, wskazuje na rosnące znaczenie inwestycji alternatywnych w Polsce oraz stopniowe otwieranie się rynku na globalne strategie private equity, dotychczas dostępne głównie dla inwestorów instytucjonalnych. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy nowy fundusz EQUES Investment TFI we współpracy z Franklin Templeton i Lexington Partners skutecznie otwiera polskim inwestorom drzwi do rynków private equity.
- Na czym polega strategia „secondaries” i czym różni się od klasycznego inwestowania w private equity.
- Czy private equity staje się realną alternatywą dla rynków publicznych dla zamożnych inwestorów w Polsce.