PKO wypłaci dużą dywidendę, a państwo zadecyduje o przyszłości Torpolu. Spokojny dzień na GPW

Skarb Państwa chce w lipcu podjąć decyzję dotyczącą przyszłości Torpolu. Poinformował o tym PAP Biznes Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw CPK. Jak dodał, pojawiły się podmioty zainteresowane zakupem akcji spółki. Dzień zakończył się jednak spadkiem cen Torpolu o 1 proc.

Ogólnie dzień na GPW można uznać za spokojny. Indeks WIG20 spadł o 0,26 proc. a WIG o 0,28 proc. Największy wzrost cen zanotowała spółka Synthaverse (o 12 proc.), ze względu na podpisanie umowy z indyjską firmą Vivanta na dystrybucję leku Onko w Hiszpanii. O niemal 11 proc. wzrosły notowania spółki XPlus. Największe spadki zanotowała spółka Tatry (o 6,7 proc.) oraz GTC (o 6,6 proc.). W obu przypadkach nie pojawiły się żadne istotne informacje.

To był senny dzień na giełdzie

Największe obroty w ciągu dnia pojawiły się na spółkach: Allegro (spadek ceny akcji o 0,13 proc.), Tauron (spadek o 0,69 proc.) i Żabka (wzrost o 1,6 proc.).

Jeśli chodzi o spółki z WIG20, największy wzrost cen dotyczył spółki CD Projekt (1,7 proc.) i wspomnianej już Żabki. O 2 proc. spadły ceny akcji Budimeksu i KGHM a o 2,69 proc. Grupy Kęty.

- Pierwsza sesja tygodnia na globalnych rynkach zapowiadała się relatywnie spokojnie – rynek otrzymał potwierdzenia ze strony administracji USA o potrzebie dalszej deeskalacji trwających incydentów zbrojnych w Iranie. Wycena ropy naftowej pozostaje blisko 70 USD (WTI), czyli w zakresie poziomów notowanych przed wybuchem konfliktu, co sugeruje iż rynek wycenia już sukces dyplomacji. Na szerokim rynku dominują obecnie dwa tematy – obawy o CAPEXy związane z AI oraz przyszłą politykę Fedu. W pierwszym przypadku inwestorzy obawiają się skali (do wydatków z OCF doszły ostatnio emisje akcji i długu pod inwestycje w AI) wobec ciągle niepewnych przychodów od docelowych odbiorców modeli. W drugim przypadku rynek zakłada zaostrzenie polityki monetarnej w USA, jednak wydaje się iż niedawny nominat Trumpa (K. Warsh) będzie bardzo ostrożny wobec scenariuszy dot. podwyższania stóp procentowych - napisał w podsumowaniu dnia Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

Najważniejsze wydarzenia w dużych firmach

Drugim ważnym wydarzeniem na giełdzie było zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKO BP. Podczas spotkania inwestorzy zdecydowali o wypłacie 6,14 zł dywidendy na akcję z zysku netto za 2025 rok. Łącznie na ten cel trafi 7,67 mld zł, czyli 74,95 proc. ubiegłorocznego zysku banku.

Erste Bank Polska poinformował także , że w drugim kwartale 2026 roku wpływ zmiany szacunku ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na zysk przed opodatkowaniem wynosi 438,4 mln zł.

Ponadto Orlen uruchomił na Słowacji pilotażową sprzedaż niskoemisyjnego paliwa HVO100. Spółka podała tę informację w komunikacie prasowym. SPółki SatRev i ICEYE podpisały porozumienie o współpracy. Firmy chcą identyfikować i analizować projekty komercyjne, w których ich kompetencje mogą się uzupełniać. Punktem wyjścia do kolejnych inicjatyw ma być współpraca przy kontrakcie realizowanym przez SatRev w Sułtanacie Omanu i regionie Zatoki.

Dobrym rokiem pochwaliło się Polregio. Firma przewiozła od początku roku 50 mln pasażerów.

Polska Grupa Zbrojeniowa i Saab podpisały z kolei memorandum o współpracy. Porozumienie otwiera drogę do budowy w Polsce kompetencji w zakresie serwisowania i utrzymania okrętów podwodnych nowego typu. Zakłada też wspólne rozważenie utworzenia spółki celowej, która w przyszłości mogłaby odpowiadać m.in. za rozwój zdolności serwisowych w ramach programu Orka.

W ciągu dnia odbyło się także kilka walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek. Inwestorzy DGA podjęli decyzję o wypłacie 202,6 tys. zł dywidendy, LSI 5,33 mln zł dywidendy. Akcjonariusze Makaronów Polskich zdecydowali o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję z zysku netto za 2025 rok a Mo-Bruku zdecydowało o wypłacie 15,23 zł dywidendy na akcję.

Rynek walutowy

Przegląd ostatniego tygodnia na rynkach walutowych przygotował XTB. Jak napisano w komunikacie, to był tydzień umocnienia dolara.Dobrze radziły sobie także inne waluty safe haven – frank szwajcarski oraz jen japoński.

- Inwestorzy uwagę zwrócili także na niezłe dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych, które sugerują, że krajowa gospodarka radzi sobie dobrze nawet pomimo wciąż dość ciasnej polityki monetarnej. Może to wspierać coraz bardziej wokalną jastrzębią oś komitetu. Dwie podwyżki stóp procentowych Fedu przed końcem roku nie stanowią już jednak rynkowego scenariusza bazowego - napisał Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB.

W tym tygodniu o cenach walut zadecyduje przede wszystkim bardzo ważna konferencja bankierów centralnych. Na temat polityki monetarnej wypowiadać będą się zarówno Christine Lagarde, Kevin Warsh, jak i Andrew Bailey.

W ubiegłym tygodniu doszło także do osłabienia złotego. Nasza waluta osiągnęła najniżsyz poziom od przeszło roku względem dolara.

- Ruch na złotym w dużej mierze nie wynika z czynników idiosynkratycznych, czyli typowych dla polskiej waluty, choć spadek wycen podwyżek stóp procentowych RPP niemal do zera z pewnością mógł mu sprzyjać. RPP ponownie zasiądzie do obrad już 8 lipca. Potem czeka nas długa przerwa, sierpniowe posiedzenie jest bowiem niedecyzyjne. W czerwcu brak apetytu na podwyżki wybrzmiał w sposób najbardziej bezpośredni z możliwych. W przekonaniu rady obecny poziom stóp miał być adekwatny by stabilizować inflację w obecnych warunkach - napisał analityk.