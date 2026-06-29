Kategorie artykułu: Biznes Technologia
PKO wypłaci dużą dywidendę, a państwo zadecyduje o przyszłości Torpolu. Spokojny dzień na GPW
W poniedziałek najważniejsze informacje ze spółek dotyczyły decyzji dywidendowych, przyszłości Torpolu, rezerw bankowych oraz nowych projektów przemysłowych i technologicznych. PKO BP przeznaczy na dywidendę 7,67 mld zł, a Skarb Państwa ma w lipcu zdecydować, co dalej z udziałami w Torpolu.
29.06.2026, 17:52
PKO BP to bank z największym udziałem w polskim rynku. Fot. PAP/ Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego lipcowa decyzja Skarbu Państwa w sprawie Torpolu może stać się jednym z ważniejszych tematów dla inwestorów na GPW.
- Które spółki najmocniej wyróżniły się podczas spokojnej sesji giełdowej i co stało za największym wzrostem dnia.
- Jak umocnienie dolara i osłabienie złotego mogą wpłynąć na nastroje inwestorów przed wystąpieniami bankierów centralnych oraz posiedzeniem RPP.