Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Urządzenie AI Polaka podbija USA. Startup pozyskał 11 mln dolarów od znanych inwestorów
Pocket to niewielkie urządzenie AI stworzone przez Gabriela Dymowskiego i Akshaya Narisettiego. Startup z San Francisco pozyskał właśnie 11 mln dolarów od znanych inwestorów, w tym Accela i Y Combinatora. Cel? Zastąpienie notatek i dyktafonu.
29.06.2026, 15:03
Akshay Narisetti (z lewej) i Gabriel Dymowski poznali się w amerykańskim hacker house. Stworzyli urządzenie, które ma wykorzystywać AI do notowania i nie tylko. Fot. mat. prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak polski przedsiębiorca zbudował w San Francisco startup, który zainteresował jednych z najważniejszych inwestorów technologicznych.
- Dlaczego niewielkie urządzenie do nagrywania rozmów może stać się czymś więcej niż kolejnym gadżetem AI.
- Co sprawia, że Pocket chce konkurować nie tylko o użytkowników indywidualnych, ale także o firmy i duże organizacje.