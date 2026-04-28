PKP Cargo chce produkować tabor dla wojska z Koreańczykami. Ekspert: To może uruchomić kontrę polskich firm

Polski kolejowy przewoźnik towarowy, PKP Cargo, rozpocznie współpracę z Shung Shin Rolling Stock Technology. W planach jest produkcja taboru kolejowego do przewożenia sprzętu wojskowego. Strony podpisały w poniedziałek (27 kwietnia) list intencyjny w tej sprawie. I choć dokument ma charakter niewiążący, firmy przez 12 miesięcy będą prowadzić negocjacje w celu zawarcia umowy.

Jeśli do tego dojdzie, niewykluczone jest utworzenie specjalnej spółki celowej w Polsce. W projekcie mają ponadto wziąć udział Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, Agencja Kredytów Eksportowych oraz Korea Eximbank, The Export-Import Bank of Korea.

Inwestycja za pół miliarda w Szczecinie

Firmy chcą wspólnie zrealizować projekt dotyczący taboru kolejowego w ramach logistyki obronnej w Polsce. Zakłada on „rozwój nowoczesnego taboru kolejowego przeznaczonego m.in. do transportu ciężkiego sprzętu wojskowego oraz wsparcia mobilności wojskowej i systemu logistyki obronnej Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez PKP Cargo.

Potencjalną lokalizacją, w której realizowany byłby projekt, jest węzeł kolejowy PKP Szczecin Port Centralny. PKP Cargo podaje, że „posiada zasoby – w tym nieruchomości oraz potencjał kadrowy – umożliwiające realizację projektu”. Chodzi w szczególności o montaż i produkcję wagonów kolejowych w Polsce, przy współpracy z koreańskim partnerem.

Dla PKP Cargo byłby to element dywersyfikacji działalności. Na tej współpracy przewoźnik mógłby wiele zyskać. SSRST to południowokoreańska spółka specjalizująca się w produkcji zaawansowanych technologicznie podzespołów kolejowych, m.in. wózków do pociągów pasażerskich czy elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Firma ma wnieść do projektu swoje know-how w zakresie produkcji.

Plany inwestycyjne PKP Cargo skomentował Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony narodowej. „Pierwsza inwestycja w ramach Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubie w Zachodniopomorskiem za 500 mln zł właśnie stała się faktem” – napisał w mediach społecznościowych.

„To nie jest zwykły projekt – to ruch, który zmienia pozycję Polski w Europie. Powstaje nowoczesne centrum, które napędzi przemysł, logistykę i da 500 miejsc pracy” – czytamy.

„To forma pozytywnego nacisku Koreańczyków”

Dr hab. Michał Wolański, profesor Szkoły Głównej Handlowej, podkreśla, że inwestycja jest bardzo potrzebna – nie tylko samemu przewoźnikowi kolejowemu, ale także wojsku. Jak mówi, segment produkcji taboru należy do branż o wysokiej rentowności, w których moce produkcyjne są ograniczone.

– Z całą pewnością PKP Cargo potrzebuje nowych segmentów rynku, w których może się sprawdzić. Dysponuje halami, ludźmi i podstawowym know-how. Jest mu łatwiej niż podmiotom, które wchodziłyby w ten obszar od zera. Także wojsko potrzebuje taboru kolejowego, bo to efektywny sposób przewożenia sprzętu. Przez lata wojsko było u nas niedoinwestowane i może takiego taboru nie mieć. Z wielu względów wygląda to więc sensownie – mówi dr hab. Michał Wolański.

Jego zdaniem województwo zachodniopomorskie jest dobrą lokalizacją ze względu na szanse rozwojowe regionu oraz słabiej rozwinięty rynek pracy niż w innych województwach zachodniej Polski. Ekspert zastanawia się natomiast, czy centrum produkcyjnym powinien zostać Szczecin, a nie mniejsza miejscowość, taka jak Piła czy Szczecinek.

– Produkcji sprzętu wojskowego nie powinniśmy umieszczać w pobliżu wschodniej granicy – podkreśla jednak nasz rozmówca.

Eksperta zastanawia natomiast wybór partnera. Jak mówi, SSRST nie jest szczególnie dużą firmą. Według informacji na stronie spółka posiada niewiele ponad 200 pracowników, w tym 60 inżynierów. Zdaje się też nie dysponować unikalnymi technologiami, a sama strona internetowa zatrzymała się na 2009 r. przy opisie historii firmy.

– Pytanie, czy lepszym rozwiązaniem nie byłby podmiot europejski, a nawet polski, który ma know-how, ale nie ma mocy produkcyjnych. Zakładam, że to nie jest ostatnie słowo i w tych negocjacjach lokalni gracze zechcą odpowiedzieć na ofertę Koreańczyków. To może być forma pozytywnego nacisku z ich strony – ocenia ekspert.

Zaznacza również, że zakupy tego typu są bardzo potrzebne na wypadek wojny, która może nadejść za pięć lub 10 lat. Chodzi o to, aby w razie konfliktu nie otrzymać z Korei gotowego produktu, ale mieć łańcuchy dostaw na miejscu.

– Oczywiście mówimy na razie o liście intencyjnym, który pewnie jest też elementem ubiegania się o zamówienie rządowe. To również sygnał dla polskiego rządu ze strony Koreańczyków – bo takie kwestie negocjuje się na wysokim szczeblu – „my wesprzemy PKP Cargo, jeśli tego potrzebujecie”. Polski rząd może oczywiście rozważać różne opcje, ale to także forma pozytywnego nacisku – podsumowuje dr hab. Michał Wolański.

