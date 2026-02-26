Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wózek kolejowy do przewozu czołgów może powstać w Polsce. Szansa dla polskich producentów?
Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny opracował projekt wózka kolejowego, który mógłby przewozić ładunki ponadnormatywne, w tym także czołgi, wykorzystywane przez NATO. To szansa dla polskich producentów taboru, którzy do tej pory nie budowali podobnych pojazdów. Państwo bazowało na niemieckich wózkach. Projekt ma strategiczne znaczenie w kontekście toczącej się za granicami Polski wojny w Ukrainie.
Kolej na wojnę. Polski instytut opracował rozwiązanie dla armii. Na zdj. pociąg wojskowy z transportem niemieckich czołgów. Fot. Sean Gallup/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym opiera się prototyp trzyosiowego wózka kolejowego, opracowany przez Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.
- Na jakim etapie jest konstrukcja i dlaczego mogłaby przysłużyć się wojsku.
- Kto potencjalnie byłby zainteresowany budową podobnego pojazdu.