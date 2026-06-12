Kategoria artykułu: Biznes
Plan dla drugiej elektrowni jądrowej nabiera kształtów. Poszukiwani partnerzy finansowi
Ministerstwo Energii rozmawia z trzema potencjalnymi dostawcami reaktora dla drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Jednocześnie szuka partnerów, którzy pomogą sfinansować ten gigantyczny projekt. W proces poszukiwania pieniędzy może zostać zaangażowany Polski Fundusz Rozwoju.
12.06.2026, 17:05
Minister energii Miłosz Motyka i wiceminister energii Wojciech Wrochna przedstawili plan rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Fot. ME
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co zawiera zaktualizowany Program polskiej energetyki jądrowej.
- Jaki jest plan na budowę drugiej elektrowni jądrowej.
- Jak resort energii chce finansować atomowe projekty.