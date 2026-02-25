Obudzić inwestycje
Kategoria artykułu: Biznes
Plan repolonizacji inwestycji nabiera kształtów. „Polskie firmy stoją przed ogromną szansą”
Na początku marca Ministerstwo Aktywów Państwowych pokaże, jak będzie liczyło krajowy wkład w realizację kluczowych inwestycji w Polsce. Eksperci podkreślają, że wdrożenie koncepcji zwiększania udziału polskich firm przy projektach to praca na lata. – Niekoniecznie musimy pisać nowe ustawy, czasami wystarczy zmienić praktyki przy poszukiwaniu wykonawców i zawieraniu kontraktów – zaznacza Ilona Wołyniec, dyrektorka Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim.
25.02.2026, 05:30
W Polsce ruszyły potężne inwestycje w budowę morskich farm wiatrowych. To szansa także dla polskich dostawców produktów i usług. Fot. Orlen
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak w praktyce można zwiększyć udział polskich firm w inwestycjach.
- Jak dobrze zabezpieczyć interesy wszystkich stron inwestycji.
- Jak zmienić praktyki inwestorów.