Kategoria artykułu: Biznes
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Płynność ważniejsza niż popyt. Dlaczego firmy MŚP rezygnują z ekspansji?
Firmy z sektora MŚP mierzą się z malejącą liczbą przetargów oraz rosnącymi barierami finansowymi i formalnymi. Coraz częściej wsparciem w pokonywaniu tych ograniczeń stają się gwarancje ubezpieczeniowe.
06.07.2026, 03:50
Aż 87 proc. przedsiębiorców dostrzega bariery ograniczające rozwój firm, a niemal co trzecia czeka na zapłatę faktur ponad 60 dni, co coraz częściej hamuje nowe inwestycje. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego gwarancje ubezpieczeniowe stają się ważnym narzędziem wspierającym rozwój firm z sektora MŚP.
- Jak gwarancje pomagają zachować płynność finansową i zwiększyć możliwości udziału w przetargach.
- W jaki sposób ubezpieczyciele oceniają wiarygodność przedsiębiorców przed przyznaniem limitu gwarancyjnego.