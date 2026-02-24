Kategoria artykułu: Biznes
Konfrontacje Sezon 1 Odc. 1
Podatek katastralny. Potrzebny, ale nierealny do wprowadzenia?
Czy podatek katastralny może zmienić polski rynek mieszkaniowy? A może to rozwiązanie, które w praktyce przyniosłoby więcej niepewności niż korzyści? W nowym podcaście XYZ konfrontujemy argumenty za i przeciw, oddzielając emocje od faktów. Sprawdzamy, czy podatek katastralny to sposób na uporządkowanie systemu, czy ryzykowna zmiana reguł gry dla milionów właścicieli nieruchomości.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy podatek katastralny rzeczywiście może rozwiązać problemy polskiego rynku mieszkaniowego.
- Jak podatek katastralny wpłynąłby na tempo budowy nowych mieszkań i aktywność inwestorów.
- Czy wprowadzenie podatku katastralnego bez pełnych danych o strukturze majątku Polaków ma sens systemowy.