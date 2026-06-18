Kategoria artykułu: Biznes
Pół miliona osób zatrudnionych w centrach usług. I więcej nie będzie
Centra usług nigdy nie zwiększały zatrudnienia tak wolno jak obecnie. Jednocześnie rośnie ich eksport i produktywność. Od tego, jak wykorzystają technologię, zależy, czy Polska zrobi kolejny skok, czy utknie w modelu, który właśnie dochodzi do granic wzrostu.
18.06.2026, 12:57
Przez ostatnie 20 lat usługi biznesowe stały się ważnym sektorem gospodarki. Pracuje w nich ponad pół miliona osób. Generują 6,1 proc. PKB. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak się zmieniło zatrudnienie w sektorze usług biznesowych.
- Jaki wkład w gospodarkę wnosi sektor usług biznesowych.
- Jakie są szanse i zagrożenia dla sektora.