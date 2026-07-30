Polacy pożyczają coraz więcej. Rekordowe półrocze na rynku kredytów
To było rekordowe półrocze na rynku kredytów i pożyczek – wynika z danych BIK. Sprzyjające otoczenie sprawiło, że Polacy pożyczyli jeszcze więcej pieniędzy, niż rok temu. Równie dobrze zapowiada się druga połowa roku. O ile na ścieżce dalszego wzrostu nie stanie geopolityka.
30.07.2026, 15:44
Warunki dla rynku kredytów i pożyczek były w pierwszym półroczu wyjątkowo korzystne. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądało pierwsze półrocze 2026 r. na rynku kredytów i pożyczek.
- Co było powodem uzyskanych wyników.
- Jakie są prognozy na drugą połowę roku.