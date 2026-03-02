Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Polacy przebili się do czołówki turystów odwiedzających Czechy. W tym roku może ich być tam milion
W 2025 r. do Czech przyjechało prawie 940 tys. turystów z Polski. To więcej niż Słowaków, którzy tradycyjnie bardzo licznie odwiedzają swych pobratymców z Zachodu. W 2025 r. ponad 23,5 mln turystów spędziło w Czechach prawie 60 mln nocy. Po covidowej zapaści nie ma więc już ani śladu. W zeszłym roku rekord sprzed pandemii po raz pierwszy pobiły też czeskie porty lotnicze. Stało się to za sprawą lotnisk regionalnych, a nie Pragi, której wciąż do poziomu z 2019 r. troszkę brakuje.
XIV-wieczny Most Karola to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych Pragi i całych Czech. W sezonie od rano do później nocy jest na nim zatrzęsienie zwiedzających. (fot. Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images)
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co świadczy o tym, że czeska turystyka odbudowała się już po pandemii.
- Jak zmienia się struktura narodowościowa turystów odwiedzających Czechy i które kraje są w czołówce.
- Jak po covidowym przestoju rozwija się ruch lotniczy w Czechach które porty regionalne pobiły wcześniejsze rekordy, a które nie.