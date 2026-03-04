Kategoria artykułu: Biznes
Polacy wydali 3,4 mld zł na leki na cukrzycę i otyłość. Czy nowe preparaty to rewolucja?
Polki i Polacy wydają miliardy złotych na leki stosowane w cukrzycy i leczeniu otyłości. Znane na całym świecie preparaty pomagają kontrolować poziom cukru i redukować masę ciała. Jednak coraz częściej są używane poza wskazaniami. Czy to medyczna rewolucja, czy rozkwit niebezpiecznej mody, która mówi, że szczęście ma rozmiar XS?
04.03.2026, 10:58
Polacy wydają miliardy na leki na cukrzycę i odchudzanie. W ciągu kilku lat leki z tej grupy stały się jedną z najszybciej rosnących kategorii na rynku farmaceutycznym w naszym kraju/ Fot. gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie leki na cukrzycę i otyłość są najpopularniejsze w Polsce. Ile na nie wydajemy.
- Kto, poza chorymi, również sięga po te preparaty.
- Jakie są pozytywne i negatywne skutki stosowania leków GLP-1.