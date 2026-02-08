Kategoria artykułu: Lifestyle
Polacy zjadają ok. 100 mln pączków w tłusty czwartek. Ile kosztuje uczciwy pączek?
Skąd wziął się kult pączków w naszym kraju, jakie były jego pierwotne warianty i ile na nie wydajemy? – Tłusty czwartek to nie test silnej woli, tylko element naszej kultury. Jeden dzień nie zrujnuje zdrowia ani sylwetki, pod warunkiem, że na co dzień dbamy o jakość diety. W żywieniu, tak jak w życiu, najwięcej korzyści przynosi równowaga, nie restrykcja – zapewniają eksperci.
Polacy uwielbiają pączki, zwłaszcza w tłusty czwartek. Tego dnia zjadamy przeciętnie ok. 2,5 pączka na osobę, co oznacza, że spożywamy ok. 100 mln tych ciastek. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Polacy tak bardzo lubią pączki.
- Skąd wywodzi się tradycja jedzenia pączków w naszym kraju.
- Ile pączek ma kalorii, jaki powinien mieć skład i ile powinien kosztować uczciwy pączek.