Polissia rzuca wyzwanie ukraińskim gigantom. Na razie za pieniądze właściciela
Polissia weszła na podium ligi ukraińskiej, ale pojedyncze udane rozgrywki nie wystarczą, by przełamać duopol Dynama i Szachtara. Testem projektu będą kolejne sezony oraz awans do głównej fazy europejskich pucharów.
30.07.2026, 04:00
Oleksandr Usyk pełni funkcję pierwszego wiceprezesa Polissii Żytomierz i wspiera klub swoją rozpoznawalnością oraz międzynarodową marką. Fot. Richard Pelham/ Stringer/ Getty Images Europe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Polissia w trzy sezony przeszła od beniaminka do podium i gdzie nadal odstaje od Dynama oraz Szachtara.
- Co dane rejestrowe mówią o skali kapitału, przychodach, stratach i sposobie finansowania klubu.
- Jaką rolę w projekcie odgrywają wojna, Rusłan Rotan, Oleksandr Usyk i europejskie puchary.