Kategoria artykułu: Polityka
Politycy w miejskich spółkach nie tylko w Warszawie. Sprawdziliśmy Poznań, Wrocław, Kraków i Gdańsk
Latem ma dojść do odpartyjnienia miejskich spółek w Warszawie. Czy za stolicą pójdą inne samorządy? W każdym z miast grono działaczy w spółkach jest spore.
Jak wygląda obsada stanowisk w spółkach największych miast? Na zdjęciu: prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Fot. PAP/ Paweł Jaskółka, Krzysztof Ćwik, Piotr Matusewicz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co zapowiedział Rafał Trzaskowski.
- Jak wygląda obsada kluczowych stanowisk w spółkach w innych największych polskich miastach.
- Jakie kontrowersje wiązały się z obsadą tych stanowisk.