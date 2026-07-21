Politycy wciąż zarządzają państwowymi spółkami. Premier zapowiada przegląd
Po zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego dotyczącej odpolitycznienia warszawskich spółek podobny przegląd w spółkach Skarbu Państwa zapowiedział premier Donald Tusk. Sprawdziliśmy, co zostało z przedwyborczej deklaracji z 2023 r.
Premier Donald Tusk zapowiedział przegląd polityczny w państwowych spółkach. Fot. PAP/Andrzej Jackowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki jest polityczny kontekst zapowiedzi premiera.
- Co o obsadzie stanowisk w państwowych spółkach stanowi umowa koalicyjna.
- Kto z osób powiązanych z polityką zasiada w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.