Polska Amunicja wycofała się z SAFE. Kto dostarczy pociski wojsku?

Informowaliśmy w czwartek, że z ubiegania się o finansowanie z funduszy SAFE zrezygnowała spółka Polska Amunicja. Firma była na cenzurowanym z uwagi na osobę jej prezesa, Pawła Poncyljusza. Jak się okazało – przestał on pełnić tę funkcję, a firma wycofała się z ubiegania o środki z SAFE.

Oznacza to, że spośród firm „amunicyjnych”, które czekają na finansowanie z SAFE, pozostają… de facto Polska Grupa Zbrojeniowa i jej spółki zajmujące się tym obszarem. Nadziei na pozyskanie środków raczej nie ma Grupa Niewiadów.

– Na tę chwilę nie ma rozmów, abyśmy „dołączali” do programu. Zdaje się, że w ogóle nie ma rozmów z kimkolwiek, bo program będzie miał remodeling – mówi nam prezes Grupy Niewiadów S.A., Przemysław Kowalczuk.

Dodaje zarazem, że spółka „jest gotowa do natychmiastowych negocjacji i zmieszczenia się w wymaganych terminach”.

– Po prostu możemy przekierować kontraktację eksportową na priorytetowe potrzeby Sił Zbrojnych – wskazuje prezes.

Inne spółki? Po cichu coś się dzieje

Co zatem słychać w temacie amunicji? Wbrew pozorom dzieje się sporo. W Polskiej Grupie Zbrojeniowej trwają przygotowania do podpisania umowy joint venture z francuskim potentatem amunicyjnym – Eurenco. Do podpisania ma dojść, jak słyszymy, niebawem. Dotyczy ona produkcji prochu wielobazowego, a docelowo – w ramach współpracy – powstawać ma nawet 600 tys. ładunków miotających rocznie.

Nowa hala do produkcji korpusów do pocisków 155 mm powstaje w Kraśniku. Pociski będzie tam wytwarzać MESKO należące do PGZ. Produkcja ma sięgnąć ok. 180 tys. sztuk rocznie, a wartość inwestycji to ok. 800 mln zł.

Rozmówcy XYZ, związani z przemysłem zbrojeniowym, wskazują, że sporo dzieje się także w Nowej Dębie, gdzie swoją fabrykę mają Zakłady Metalowe Dezamet, do których trafiły środki m.in. z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Podobnie zresztą jak do MESKO. W MESKO rozpoczęły się montaż oraz częściowa produkcja ładunków miotających.

Po cichu rozwija się również, dzięki inwestycjom, bydgoski Nitro-Chem, produkujący materiały wybuchowe. Wreszcie, PGZ rozwija także współpracę z brytyjskim BAE Systems, która przewiduje transfer technologii z brytyjskiego potentata do polskiej spółki.

PGO chce produkować bez pieniędzy z SAFE

W drugiej połowie marca gotowość do produkcji korpusów do pocisków (w tym przypadku kal. 120 mm) zgłosiła śląska firma PGO, specjalizująca się w odlewach i odkuciach metalowych. To sygnał, że do łańcucha dostaw próbują dołączać także podmioty spoza tradycyjnego sektora zbrojeniowego.

– Jesteśmy poza tym programem, nie korzystaliśmy z niego, a wszystkie inwestycje realizujemy ze środków własnych. Nie wyciągamy rąk – działamy samodzielnie. Nasze zdolności produkcyjne to 40 tys. korpusów rocznie. Współpracujemy z Wojskowym Instytutem Techniki Uzbrojenia, a wkrótce będziemy mieli coś istotnego do ogłoszenia w obszarze amunicji 155 mm – mówi rzecznik PGO Paweł Cyz.

Dodaje, że spółka pozostaje w kontakcie z Siłami Zbrojnymi, nie wchodząc w szczegóły.

Korpus pocisku kal. 120 mm, produkowanego w gorlickiej odlewni, należącej do PGO (materiał ilustracyjny)

Nie tylko amunicja artyleryjska

Rozwój nie ogranicza się do amunicji artyleryjskiej. Pod koniec marca informowaliśmy na łamach XYZ o inwestycji w Wojskowych Zakładach Elektronicznych (WZE) w podwarszawskiej Zielonce.

Za 130 mln zł WZE sfinansują budowę Centrum Serwisowo-Produkcyjnego pocisków rakietowych CAMM-ER oraz nowej hali produkcyjnej. Pociski te mają zasilić dwa kluczowe systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Dwa dni później podpisano kolejną umowę – tym razem w zakładach MESKO. Wcześniej, w ubiegłym roku, WB Electronics oraz Hanwha Aerospace zawarły porozumienie dotyczące produkcji pocisków rakietowych do wyrzutni K-239 w ramach programu Homar-K.

NRA wciąż nie jest przełomem

Uruchomiony w 2023 r. projekt NRA (Narodowa Rezerwa Amunicyjna) nadal nie osiągnął skali pozwalającej pokryć rosnące potrzeby zamówieniowe. Produkcja amunicji pozostaje procesem złożonym technologicznie i kapitałochłonnym, a krajowe zdolności są niewystarczające.

Rozbudowa zakładów i inwestycje pozostają kluczowe. Właśnie dlatego znaczenie mają środki z funduszy SAFE. W planach NRA znalazły się m.in. własna produkcja prochów i ładunków miotających, wytwarzanie korpusów oraz elaboracja, czyli napełnianie ich materiałem wybuchowym.

Celem była zdolność do masowej produkcji amunicji artyleryjskiej, której w Polsce brakuje. Skala potrzeb najlepiej widoczna jest na przykładzie wojny w Ukrainie – tam w ciągu tygodnia zużywano dziesiątki tysięcy pocisków, czyli wolumen przekraczający roczną produkcję krajową Polski. Mimo widocznego postępu, do poziomu uznawanego za wystarczający wciąż daleko.