Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polska firma chce sięgnąć Księżyca i Marsa. Scanway zdradza kosmiczne plany (WYWIAD)
Teleskop księżycowy Scanway wkrótce poleci w kosmos, by pomóc w badaniu powierzchni Srebrnego Globu. Na tym jednak plany polskiej firmy się nie kończą. Scanway chce nie tylko dostarczać instrumenty optyczne dla sektora kosmicznego, ale także interpretować i monetyzować dane płynące z orbity oraz z misji eksploracyjnych.
14.06.2026, 04:40
Ambitne plany Scanway. Firma chce brać udział nie tylko w budowie bazy na Księżycu, ale także planuje uczestnictwo w badaniach Marsa. Fot. Scanway
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czego polski teleskop będzie szukał na Księżycu i dlaczego ma to znaczenie dla przyszłych misji załogowych.
- Jakie ryzyka niesie nowy wyścig kosmiczny między USA a Chinami.
- Jakie plany ma Scanway na najbliższe lata i gdzie firma chce być w 2029 r.