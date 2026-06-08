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08.06.2026 16:53

To pierwszy taki projekt w Korei Południowej. Spółka Nara dostała pierwszy zestaw teleskopów od polskiej firmy Scanway

Spółka Nara Space Technology prowadzi pierwszy taki projekt obserwacji Ziemi. Firma chce bowiem monitorować z kosmosu metan. Na swoich satelitach umieści więc produkty polskiej spółki Scanway. Pierwszy instrument, składający się z dwóch teleskopów, został już przekazany.

Teleskopy te umożliwią obrazowanie Ziemi zarówno w paśmie widzialnym, jak i podczerwonym, na potrzeby wykrycia metanu. Współpraca w ramach projektu NarSha przewiduje budowę i dostarczenie dwóch instrumentów optycznych do badania naszej planety. Drugi z nich ma trafić do Korei Południowej w trzecim kwartale 2026 r.

Pierwszy satelita ma zostać wyniesiony na orbitę w trzecim kwartale 2026 r., a kolejny w 2027 r.

To pierwsza taka koreańska konstelacja

Projekt NarSha to pierwsza koreańska konstelacja do monitorowania metanu. Realizuje go konsorcjum: Nara Space Technology (lider), Climate Technology Center of Seoul National University, Korea Astronomy and Space Science, Scanway. Konstelacja ma się składać z przynajmniej 12 mikrosatelitów.

Scanway tłumaczy, że projekt dla koreańskiego konsorcjum pasuje do strategicznego rozwoju firmy. Chce ona bowiem oferować rozwiązania dla projektów konstelacyjnych i budować powtarzalność zamówień. Firma bowiem nie wyklucza dalszego udziału w budowie pełnej koreańskiej konstelacji.

Przekazanie instrumentu stanowi też ostatni kamień milowy obecnego kontraktu i oznacza, że polska firma dostanie ostatnią ratę płatności w wysokości 0,25 mln euro. Kwota ta zostanie zaliczona do przychodów spółki w pierwszym półroczu 2026 r.

Scanway przenosi notowania na główny parkiet GPW
Mikrosatelita na orbicie Ziemi
Firma Scanway przekazała koreańskiej spółce Nara specjalny instrument do obserwacji Ziemi. Fot. Getty Images
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