Polska firma w sercu projektu big techów. RedStone obsłuży płatności przyszłości, także między agentami AI
Polski RedStone znalazł się w centrum jednego z najambitniejszych projektów płatniczych ostatnich lat. Projekt Tempo, rozwijany przez Stripe i Paradigm, zebrał setki milionów dolarów od gigantów technologii i finansów. Ma stworzyć blockchainową infrastrukturę do błyskawicznych rozliczeń w różnych walutach.
18.05.2026, 18:00
Marcin Kaźmierczak, twórca startupu RedStone, wierzy w przyszłość szybkich transakcji. Jego firma stworzyła tzw. wyrocznię dla sieci blockchain. Umożliwia ona korzystanie z danych z rzeczywistego świata w kontraktach w sieciach blockchain. Dziś polski startup jest w ścisłej czołówce na światowym rynku. Fot. mat. prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak polska firma trafiła do projektu wspieranego przez Stripe, OpenAI, Visę i Mastercard.
- Dlaczego dane o cenach aktywów mogą przesądzić o bezpieczeństwie płatności przyszłości.
- W jaki sposób blockchain może stać się finansowym zapleczem dla agentów sztucznej inteligencji.