Przepaść dzieli polski rynek VC od zachodniego. Jego roczna wartość to w USA kwestia kilku dni
Spektakularna runda finansowania ElevenLabs pokazuje skalę ambicji spółek technologicznych, ale jednocześnie uwidacznia gigantyczne dysproporcje między krajowym rynkiem a globalnymi hubami venture capital.
20.02.2026, 05:15
Warszawa to główny polski hub innowacji. Na tle Europy Zachodniej, także Stanach Zjednoczonych, pod względem inwestycji w startupy i spółki technologiczne kraj wypada blado. Firmy dużego kapitału szukają za granicą. Fot. Jacek Kadaj/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak bardzo polski rynek venture capital daleki jest od globalnych liderów i czy ten dystans można zmniejszyć.
- Dlaczego jedna duża transakcja potrafi „zrobić” roczny wynik całego rynku venture capital w Polsce i regionie.
- Co sprawia, że najbardziej obiecujące firmy z Polski rozwijają działalność i pozyskują kapitał głównie poza krajem.