Na liście nowych pomysłów EBI: mieszkalnictwo, obronność i cyfryzacja. Czy w tym roku uda się powtórzyć rekord w Polsce?
Europejski Bank Inwestycyjny zainwestował w Polsce w 2025 r. rekordowe 8 mld euro. Na liście pomysłów na ten rok jest m.in. program mieszkaniowy. – Mamy kapitał i szukamy partnera. Rozmawiamy np. z BGK – mówi Teresa Czerwińska, która żegna się ze stanowiskiem wiceprezeski EBI.
19.02.2026, 10:30
– Chcemy mieć w Polsce więcej inwestycji, które przyczynią się do ucyfrowienia przedsiębiorstw, bo to jest potencjał do budowania wzrostu gospodarczego – mówi Teresa Czerwińska. Fot. EBI
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile i w jakie branże zainwestował EBI w Polsce w ostatnim roku.
- W co chce inwestować bank w 2026 r.
- Kiedy powstanie nowy fundusz funduszy EBI i ile venture capital zasili.