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Polska ma kapitał, ale nie ma inwestorów? Dyskusja o przyszłości rynku finansowego
Oszczędności Polaków przekroczyły 4 bln złotych. Z jednej strony to oznaka dobrobytu, z drugiej – problem. Połowa tych środków wciąż śpi na niskooprocentowanych depozytach. Podczas XX Forum Funduszy liderzy sektora finansowego, politycy i regulatorzy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak przekształcić Polskę z kraju oszczędzających w kraj inwestujących, zanim dotychczasowe silniki wzrostu zgasną.
23.06.2026, 02:45
Podczas 20. edycji Forum Funduszy w Nałęczowie eksperci, regulatorzy i przedstawiciele rynku finansowego dyskutowali o przyszłości rynku kapitałowego w Polsce, roli prywatnych oszczędności oraz wyzwaniach związanych z finansowaniem rozwoju w zmieniających się warunkach gospodarczych i geopolitycznych Fot. Forum Funduszy
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie kluczowe wyzwania i kierunki rozwoju stoją dziś przed polskim rynkiem kapitałowym oraz dlaczego centralne znaczenie ma zmiana podejścia na bardziej klientocentryczne.
- Dlaczego Polska ma niewykorzystany potencjał inwestycyjny gospodarstw domowych i jak może on wpłynąć na finansowanie gospodarki.
- Jakie działania legislacyjne i systemowe mają pobudzić udział inwestorów indywidualnych na rynku.