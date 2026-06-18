Kategoria artykułu: Finanse osobiste
Patronat medialny
„Przestańcie sprzedawać produkt, zacznijcie sprzedawać zaufanie". Finanse chcą odzyskać narrację (DEBATA)
W mediach społecznościowych prawda coraz częściej przegrywa z przekazami, które wywołują emocje i szybko przyciągają uwagę odbiorców. Dla branży finansowej nowym wyzwaniem jest budowanie zaufania w przestrzeni, nad którą instytucje mają coraz mniejszą kontrolę.
18.06.2026, 03:40
O tym, jak branża finansowa chce odzyskać kontrolę nad narracją w sieci i zahamować rozprzestrzenianie się fake newsów, rozmawiali podczas panelu moderowanego przez Grzegorza Nawackiego: Jacek Barszczewski, Paweł Borys, Michał Fedorowicz, Małgorzata Karaś i Bartosz Świdziński. Fot. Forum Funduszy
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego branża funduszy inwestycyjnych traci kontrolę nad narracją na swój temat w mediach społecznościowych.
- Jak dezinformacja może wpływać na stabilność rynku kapitałowego i decyzje inwestorów.
- Jak KNF oraz instytucje finansowe reagują na fałszywe informacje i próby manipulacji.