Kategoria artykułu: Biznes
Polska marka na hiszpańskich stadionach. Oshee i La Liga roszerzają współpracę
„To jeden z najbardziej ambitnych projektów w naszej historii” – mówią przedstawiciele Oshee o współpracy z La Liga. Jej rozszerzenie ma pomóc polskiej marce zdobyć hiszpański rynek. Zadanie nie jest jednak łatwe, bo to nie Oshee jest hegemonem na Półwyspie Iberyjskim.
Współzałożyciel Oshee Dariusz Gałęzewski zapowiadał, że Hiszpania będzie kluczowym rynkiem dla globalnych ambicji spółki. Fot. materiały prasowe OSHEE
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak będzie wyglądać nowa współpraca Oshee i La Liga.
- Jaką ekspozycję osiągnie polska firma na hiszpańskim rynku.
- Z jaką konkurencją musi rywalizować Oshee w Hiszpanii.