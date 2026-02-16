Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Ambicje OSHEE nie kończą się na Polsce ani na Europie. „Możliwe jest potrojenie wartości spółki w ciągu kilku lat”
OSHEE, jeden z kluczowych graczy na rynku napojów funkcjonalnych w Polsce, ma nowego akcjonariusza. Fundusz private equity MidEuropa poinformował o nabyciu istotnego pakietu mniejszościowego w spółce. W planach są ekspansja zagraniczna, akwizycje oraz wejście w nowe kategorie produktowe.
16.02.2026, 15:08
MidEuropa, fundusz private equity z siedzibą w Londynie działający w Europie Środkowej, nabędzie istotny pakiet mniejszościowy w spółce OSHEE, która produkuje napoje i batony funkcjonalne. Plan? Dynamiczny rozwój, ekspansja zagraniczna, akwizycje. Fot. materiały prasowe OSHEE
