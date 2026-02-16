Ambicje OSHEE nie kończą się na Polsce ani na Europie. „Możliwe jest potrojenie wartości spółki w ciągu kilku lat”

Polacy na napoje funkcjonalne i energetyczne wydają ponad 5 mld zł rocznie. To dynamicznie rosnąca kategoria, która przyciąga uwagę nie tylko konsumentów i producentów, ale również funduszy inwestycyjnych.

Potrojenie wartości OSHEE w ciągu kilku lat

Fundusz private equity Innova/6 z grupy Innova Capital ogłosił sprzedaż udziałów w grupie OSHEE na rzecz międzynarodowego funduszu MidEuropa. Fundusz nabędzie istotny pakiet mniejszościowy w spółce. Po transakcji założyciele OSHEE – Dariusz Gałęzewski oraz Dominik Doliński – utrzymają pakiet większościowy i nadal będą nadawać firmie strategiczny kierunek.

OSHEE, producent napojów i batonów funkcjonalnych, generuje około 750 mln zł rocznych przychodów ze sprzedaży.

Szacujemy, że przy realizacji ambitnej strategii rozwoju możliwe jest potrojenie wartości spółki w ciągu kilku lat. A na tym nie kończą się nasze ambicje.

– Potencjał rynkowy firmy jest bardzo duży, zwłaszcza w kontekście dynamicznego wzrostu kategorii, w której działa. Globalne trendy pokazują, że rynek produktów funkcjonalnych rozwija się szybko zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Szacujemy, że przy realizacji ambitnej strategii rozwoju możliwe jest potrojenie wartości spółki w ciągu kilku lat. A na tym nie kończą się nasze ambicje. Dane historyczne wskazują, że firma systematycznie generuje dwucyfrowe wzrosty rok do roku, co pozwala oczekiwać kontynuacji tego trendu, m.in. dzięki planowanej ekspansji zagranicznej – mówi Paweł Malicki, partner w MidEuropa odpowiedzialny za transakcję po stronie funduszu.

MidEuropa chce być z OSHEE długofalowo

Proces inwestycyjny związany z marką OSHEE trwał kilka miesięcy i został przeprowadzony w ramach dwustronnych rozmów z dotychczasowym inwestorem finansowym.

– Nie konkurowaliśmy w otwartym procesie przetargowym. Porozumienie osiągnięto w rozmowach bezpośrednich, co pozwoliło na szybsze i bardziej efektywne sfinalizowanie transakcji. Kluczowa była jednak budowa relacji i wypracowanie wspólnej wizji rozwoju z założycielami spółki, którzy uczestniczyli w transakcji po stronie sprzedającej, zachowując pakiet większościowy. Dobrze znaliśmy markę OSHEE i od dłuższego czasu śledziliśmy jej rozwój – mówi Paweł Malicki.

MidEuropa deklaruje długofalowe zaangażowanie w rozwój inwestycji.

– Standardowy horyzont inwestycyjny funduszy private equity wynosi około pięciu lat. W historii funduszu zdarzały się inwestycje krótsze, jednak część projektów pozostaje w portfelu dłużej, jeśli widoczny jest dalszy potencjał wzrostu. W przypadku OSHEE dostrzegamy bardzo duże możliwości rozwoju i na bieżąco będziemy oceniać jego tempo – dodaje Paweł Malicki.

MidEuropa od lat inwestuje w silne marki konsumenckie.

– Mamy bardzo dobre doświadczenia z takimi projektami jak Żabka, a także z innymi inwestycjami regionalnymi o profilu konsumencko-detalicznym. OSHEE dobrze wpisuje się w nasz model inwestycyjny, łącząc rozpoznawalną markę z potencjałem wzrostu i możliwością dalszej ekspansji. Segment dóbr konsumenckich pozostaje jednym z filarów naszej strategii. Dodatkowo trendy rynkowe, takie jak wellness czy longevity, coraz silniej wpływają na decyzje konsumentów i stanowią dodatkowy czynnik wzrostu dla OSHEE – mówi Paweł Malicki.

Zdaniem eksperta Inwestycja MidEuropa to wyraz wiary, że OSHEE stanie się autentyczną marką globalną Dlaczego fundusz private equity Innova/6 wychodzi z OSHEE ? To nie jest brak zaufania do przyszłości marki, lecz koniec okresu inwestycyjnego tej generacji funduszu, w trakcie którego zrealizowano – z nadwyżką – oczekiwania inwestora: wzrost sprzedaży i zysku oraz ekspansję międzynarodową.



Jak zinterpretować inwestycję MidEuropa? To wyraz przekonania, że możliwy jest dalszy rozwój i że dzięki innowacjom produktowym, optymalizacji produkcji oraz jakości marketingu OSHEE ma potencjał stać się autentyczną marką globalną.



Jaka jest rola funduszy private equity ? Na świecie dominuje model silnie lewarowanych transakcji, w którym źródłem wartości jest głównie różnica kosztu długu i kapitału. W polskich warunkach fundusze private equity często finansują realny wzrost. Stoją za sukcesami wielu polskich firm, wypełniając lukę wynikającą z ograniczonej roli giełdy oraz niskiej skłonności banków do podejmowania ryzyka. Należy przy tym podkreślić, że jest to inwestycja mniejszościowa, która pozostawia firmę w polskich rękach.



Na marginesie: powołana niedawno Rada dla Przyszłości koncentruje się na nośnych tematach, takich jak sztuczna inteligencja czy kosmos. Tymczasem polska gospodarka rozwija się dzięki ogromnej liczbie mniej spektakularnych, ale realnych i skutecznych innowacji. Tworzymy nowe produkty, nadajemy istniejącym nowe atrybuty i optymalizujemy systemy produkcyjne. Dzięki temu skutecznie konkurujemy na rynkach międzynarodowych. Z jednej strony polska gospodarka jest bardziej innowacyjna, niż sami często zakładamy, z drugiej – publiczne wsparcie innowacji nie zawsze jest optymalnie adresowane.

Światowe ambicje OSHEE

Z jednej strony fundusz widzi potencjał w rozwoju portfolio produktowego. Obecnie marka jest liderem w segmencie napojów funkcjonalnych. Weszła także w kategorię batonów, która również jest perspektywiczna. Zdaniem Pawła Malickiego istnieje kilka kolejnych obszarów, spójnych z filozofią marki, które mogą generować istotny wzrost.

– Poza tym widzimy bardzo duży potencjał OSHEE w ekspansji zagranicznej. Wierzymy, że portfolio, które firma zbudowała, już dziś jest wystarczająco atrakcyjne, by skutecznie konkurować poza Polską. Ambicje założycieli OSHEE nie kończą się na Polsce ani na Europie. Do ekspansji należy jednak podchodzić etapowo. Obecnie OSHEE jest bardzo silną marką na rynku krajowym. Ekspansja zagraniczna już się rozpoczęła, a my – dzięki doświadczeniu we współpracy z międzynarodowymi spółkami – możemy aktywnie wesprzeć ten proces. Mamy na koncie kilka historii, w których lokalnym czempionom udało się wejść na rynki międzynarodowe. Wierzymy, że OSHEE, jako rozpoznawalna marka z atrakcyjnym portfolio produktów, ma potencjał, by zaistnieć w kilku kluczowych krajach Europy Zachodniej. Ten rozwój chcemy aktywnie wspierać, a w dłuższym horyzoncie ambicje firmy wykraczają także poza Europę. Obecnie spółka rozwija się m.in. w Wielkiej Brytanii oraz w kilku krajach Europy Środkowej – mówi Paweł Malicki.

OSHEE ma rosnąć zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje.

– Planujemy wspierać firmę w budowie struktur na nowych rynkach oraz analizujemy potencjał przejęć w innych krajach. Kluczowe będzie staranne dobieranie partnerów, aby umożliwić skalowanie biznesu. Wejście na nowe rynki będzie wymagało dopasowanej strategii, skoncentrowanej na obecności lokalnej, sieciach dystrybucji i szybkim wprowadzaniu produktów – zapewnia Paweł Malicki.

Jego zdaniem dużą wartością OSHEE jest także spójna i konsekwentna linia komunikacyjna, a ambasadorami marki są starannie dobrane osoby ze świata sportu i kultury.

– Selekcja ambasadorów była bardzo przemyślana i chcemy, aby ta strategia była kontynuowana – dodaje Paweł Malicki.