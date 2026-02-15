Polska mocna w Formule 1 – ale tej dla studentów. Sprawdzamy, jak powstaje bolid zespołu Politechniki Wrocławskiej

Joanna Popielewska studiuje na Politechnice Wrocławskiej informatykę, a w uczelnianym zespole PWR Racing Team pełni funkcję dyrektorki finansowej (CFO). Jak podkreśla, pozwala jej to rozwijać się dwutorowo – kompetencje techniczne zdobywa na studiach, a biznesowe w ramach Formuły Student.

– Jeden nasz projekt to koszt rzędu dwóch milionów złotych. Na każdy sezon tworzymy nowy bolid, więc kluczowe jest stałe pozyskiwanie finansowania. Sama Politechnika Wrocławska, choć bardzo nas wspiera i pomaga w zdobywaniu pieniędzy ministerialnych, nie byłaby w stanie sfinansować całości. Do tej pory pozyskaliśmy około 150 partnerów biznesowych – mówi Joanna Popielewska.

Joanna Popielewska, dyrektor finansowa zespołu PWR Racing Team startującego w światowym cyklu Formuła Student

Fot. PWR Racing Team

Założony w 2009 r. PWR Racing Team współpracuje dziś m.in. z firmą MAN, producentem samochodów ciężarowych. Dzięki temu zespół z Politechniki Wrocławskiej może zabierać na wyścigi mobilny „garaż”. Współpraca z Kauflandem zapewnia z kolei zaplecze gastronomiczne.

Przedsiębiorstwa z branż ściśle inżynierskich często angażują się we współpracę, bo chcą w przyszłości pozyskać najlepszych inżynierów z naszego zespołu.

– Ponad 60 proc. naszych funduszy pochodzi z tego typu wymian barterowych. Firmy zyskują na tym marketingowo, ale bywają też inne motywacje. Przedsiębiorstwa z branż ściśle inżynierskich – zwłaszcza te, które produkują zaprojektowane przez nas elementy – często angażują się we współpracę, bo chcą w przyszłości pozyskać najlepszych inżynierów z naszego zespołu. A ktoś, kto już na studiach projektuje i buduje bolidy, z dużym prawdopodobieństwem będzie znakomitym inżynierem – mówi Joanna Popielewska.

Bolid zespołu PWR Racing Team zbudowany przez studentów Politechniki Wrocławskiej. Zespół został założony w 2009 r. Fot. PWR Racing Team

Formuła Student – zasady gry

Bolidy startujące w Formule Student są w około 90 proc. budowane przez studentów. To oni odpowiadają także za znalezienie fabryk, które potrafią przełożyć ich projekty na realne komponenty. Rola wykładowców ogranicza się do okazjonalnej oceny projektów i doradztwa, czy dane rozwiązanie ma szansę sprawdzić się w praktyce.

Zespół PWR Racing Team liczy ponad 100 osób. Działa w nim pięć działów technicznych oraz dwa wizerunkowe – marketingowy i biznesowy. Wszyscy członkowie zespołu muszą być studentami.

Ostatnie dni stycznia były dla PWR Racing Team szczególnie istotne. Odbywały się wówczas tzw. quizy rejestracyjne, które wyłaniają zespoły dopuszczone do poszczególnych edycji zawodów Formuły Student. Światowa stawka – także w kategorii bolidów elektrycznych – liczy niemal 450 ekip, z czego na jedną edycję zaprasza się około 50. Same zawody odbywają się latem.

– Quizy sprawdzają naszą wiedzę inżynierską, fizyczną, mechaniczną i matematyczną. Niebawem dowiemy się, do jakich zawodów zostaliśmy zakwalifikowani. Ubiegły rok był dla nas bardzo dobry – dostaliśmy się do najbardziej prestiżowych zawodów w Europie i osiągnęliśmy tam bardzo dobre wyniki. To przełożyło się na awans aż o 95 pozycji, na 33. miejsce w światowym rankingu. Dodatkowym atutem jest to, że najlepiej punktowane zawody odbywają się w Europie, więc nie musimy latać na inne kontynenty – mówi Joanna Popielewska.

Dostaliśmy się do najbardziej prestiżowych zawodów w Europie i osiągnęliśmy tam bardzo dobre wyniki. To przełożyło się na awans aż o 95 pozycji, na 33. miejsce w światowym rankingu.

33. miejsce w rankingu daje PWR Racing Team tytuł najlepszej polskiej ekipy w świecie Formuły Student. Oczywiście nie jest to jedyny taki zespół w kraju – w kategoriach spalinowej i elektrycznej Polska wystawia łącznie kilkanaście drużyn.

Zespół PWR Racing Team liczy obecnie ponad 100 osób, na wyścigi jeździ ich 20 lub 25. Mobilnym garażem jest ciężarówka marki MAN, firmy współpracującej z wrocławską wyścigową ekipą. Fot. PWR Racing Team

Formuła Student, czyli nie tylko wyścigi

– Formuła Student jest fascynująca, bo wyścig główny to tylko część rywalizacji. Podczas ostatniej rekrutacji do naszego zespołu mieliśmy na każde miejsce kilku chętnych. Podobnie może być na innych polskich uczelniach – mówi Joanna Popielewska.

Sam wyścig główny jest, jak już wspomniano, tylko jednym z elementów rywalizacji. Jedna impreza Formuły Student – w tym środowisku nazywana „edycją” – trwa niemal tydzień. Oprócz wyścigu rozgrywane są konkurencje sprawdzające m.in. skrętność bolidu oraz jego przyspieszenie. Do tego dochodzą zadania weryfikujące wiedzę inżynierską, a także konkurencje o charakterze stricte biznesowym.

W ubiegłym sezonie w Austrii w konkurencji biznesowej zajęliśmy drugie miejsce. Polegała ona na przedstawieniu potencjalnym inwestorom biznesplanu dotyczącego produkcji części samochodowej, która mogłaby znaleźć zastosowanie w normalnym ruchu drogowym.

– W ubiegłym sezonie w Austrii w konkurencji biznesowej zajęliśmy drugie miejsce. Polegała ona na przedstawieniu potencjalnym inwestorom biznesplanu dotyczącego produkcji części samochodowej, która mogłaby znaleźć zastosowanie w normalnym ruchu drogowym. Kluczowe było to, że rozwiązanie musiało wynikać bezpośrednio z technologii stosowanych w naszym bolidzie. Zaprezentowaliśmy koncepcję wykorzystania telemetrii wyścigowej – systemu zbierającego i przesyłającego dane do inżynierów – do stworzenia urządzenia monitorującego stan dróg i przekazującego informacje np. do centrum zarządzania kryzysowego. Zajęliśmy drugie miejsce w stawce 40 zespołów. To ciekawa konkurencja, bo pokazuje, że rozwój motorsportu może mieć praktyczne zastosowanie także poza torem – mówi Joanna Popielewska.

Podczas zawodów oceniane są również kompetencje menedżerskie liderów zespołów oraz szefów poszczególnych działów. Sędziowie zadają im pytania dotyczące podziału pracy w zespole oraz sposobów reagowania na potencjalne problemy pojawiające się w obszarze ich odpowiedzialności.

Jak wygląda wyścig w Formule Student?

Wyścig główny polega na jak najszybszym przejechaniu dystansu 22 km. Inaczej niż w Formule 1 kierowcy nie walczą koło w koło i nie startują obok siebie – o wyniku decyduje wyłącznie czas przejazdu.

– Kierowcami także muszą być studenci i członkowie zespołu, więc rywalizacja koło w koło byłaby prawdopodobnie zbyt niebezpieczna. Emocji jednak nie brakuje. Bolidy elektryczne stworzone przez studentów osiągają na torze prędkości rzędu 100 km/h. Warto pamiętać, że niemal cały pojazd powstaje w garażach Politechniki Wrocławskiej. Wszystko projektujemy sami i sami składamy, a jedynie produkcję niektórych elementów – siłą rzeczy – zlecany firmom zewnętrznym, którym dostarczamy gotowe projekty – mówi Joanna Popielewska.

Emocji nie brakuje. Bolidy elektryczne stworzone przez studentów osiągają na torze prędkości rzędu 100 km/h.

Bolidy napędzane wodorem?

PWR Racing Team kilka lat temu rozpoczął starty w kategorii bolidów elektrycznych, ponieważ cykl Formuła Student wyraźnie zmierza w tym kierunku. Dalsze rozwijanie projektu spalinowego byłoby trudniejsze także z tego powodu, że w tej klasie studenci z Wrocławia zdążyli już udowodnić swoją pozycję.

W 2023 r., żegnając się z kategorią spalinową, podczas edycji rozgrywanej w Michigan w USA zajęli drugie miejsce w klasyfikacji generalnej w stawce 120 zespołów. Wygrali również zawody w Polsce oraz – kilka lat wcześniej – we Włoszech. Przez lata należeli do światowej czołówki.

W klasie bolidów elektrycznych PWR Racing Team także ma już zwycięstwo – w 2025 r. na Węgrzech. Możliwe więc, że w kolejnych sezonach na Politechnice Wrocławskiej pojawi się potrzeba nowych wyzwań. Joanna Popielewska wspomina, że na świecie niektóre uczelnie eksperymentują już z bolidami napędzanymi wodorem.

– Czy nasz zespół pójdzie kiedyś w tym kierunku, dziś nie potrafię odpowiedzieć – mówi z uśmiechem Joanna Popielewska.