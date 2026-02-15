Kategoria artykułu: Sport
Polska mocna w Formule 1 – ale tej dla studentów. Sprawdzamy, jak powstaje bolid zespołu Politechniki Wrocławskiej
W kategorii bolidów spalinowych studenci Politechniki Wrocławskiej doszli do poziomu światowej czołówki. Teraz chcą powtórzyć ten sukces w klasie „elektryków”. Przed nowym sezonem zajmują 33. miejsce w stawce obejmującej blisko 450 zespołów z całego świata. – Formuła Student jest fascynująca, bo wyścig główny to tylko część rywalizacji. Podczas ostatniej rekrutacji do naszego zespołu mieliśmy na każde miejsce kilku chętnych – mówi Joanna Popielewska z Politechniki Wrocławskiej.
15.02.2026, 07:15
Bolid zespołu PWR Racing Team zbudowany przez studentów Politechniki Wrocławskiej. Fot. PWR Racing Team
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakim budżetem dysponuje PWR Racing Team i z iloma sponsorami współpracuje wrocławski zespół.
- W jakich konkurencjach startują zespoły Formuły Student podczas kilkudniowych zawodów.
- Jakie prędkości osiągają bolidy budowane przez studentów Politechniki Wrocławskiej.