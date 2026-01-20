Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Współpraca z partnerem
Polska na wadze. Dlaczego otyłość to najważniejszy wskaźnik ekonomiczny dekady?
Ta pandemia nie nosi maseczki i nie ma na nią szczepionki. Statystyki są alarmujące – na otyłość choruje już 890 mln dorosłych na całym świecie, a łączna liczba osób z nadmierną masą ciała przekroczyła barierę 2,5 miliarda. Konsekwencje tyjącej ludzkości wykraczają daleko poza medycynę. Według World Obesity Atlas do 2035 roku ludzkość zapłaci cenę za otyłość rzędu 4 bln dolarów, co odpowiada niemal 3 proc. światowego PKB.
20.01.2026, 04:15
Współautorzy książki „Otyłość. Zdrowie. Zrównoważony Rozwój”. Od lewej: Aleksandra Miliwek, Joanna Węgrzynowska, Adriana Żuber-Samborska, Simona Wójcik, dr inż. arch. Monika Wójcik, Marcin Dzierżanowski, dr n. med. i n. o zdr. Anna Rulkiewicz, Paweł Sołtys (XYZ, moderator debaty), prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik, prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prof. dr hab. Piotr Wachowiak, prof. dr hab. n. med. Justyna Domienik-Karłowicz, Izabela Stępień, Magdalena Duszczyk / Fot. M. Zawadzki
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak otyłość wpływa na gospodarkę, wydatki państwa i stabilność rynku pracy
- Dlaczego współczesna medycyna nie poradzi sobie z pandemią otyłości bez zmian systemowych, środowiskowych i kulturowych
- Jakie działania – od poziomu państwa po szkoły i miejsca pracy – mogą realnie zahamować narastającą falę otyłości.