Kategoria artykułu: Analizy
Polska nowym silnikiem Erste. Sześć wykresów pokazujących efekty przejęcia
Czy polski sektor bankowy wciąż jest dla zagranicznych inwestorów ziemią obiecaną? Pierwsze wyniki Erste po przejęciu banku nad Wisłą sugerują, że to właśnie Polska jest najbardziej marżowym rynkiem, który może znacząco podbić rentowność całej korporacji.
30.04.2026, 20:40
Erste Group odskoczyło regionalnej konkurencji. Mając 450 mld euro aktywów jest już ponad dwukrotnie większa niż mająca również strategię ekspansji regionalnej grupa Raiffeisen. Fot. Erste
Z tego artykułu dowiesz się…
- O ile zwiększyła się skala biznesu Erste Group po konsolidacji polskiego banku?
- Jak polski biznes wypada pod względem marży odsetkowej czy udziału niespłacanych kredytów?
- Które kraje odpowiadają za większość dochodów wypracowanych przez austriacką grupę?