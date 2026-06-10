Kategoria artykułu: Analizy
Polska odniosła duży sukces. Kolejny etap będzie mniej pobłażliwy
Dług publiczny Polski może wzrosnąć do ponad 70 proc. PKB już w 2029 roku. I to w środowisku, w którym stopy procentowe, wbrew rynkowemu konsensusowi, będą według Marcello Estevão dalej rosnąć. — To największe ryzyko dla polskiej gospodarki — mówi główny ekonomista Institute of International Finance.
10.06.2026, 03:30
Marcello Estevão, główny ekonomista i dyrektor zarządzający think-tanku Institute of International Finance
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego spokój na giełdach po blokadzie Cieśniny Ormuz to paradoksalnie zły sygnał, a nie dobry.
- Dlaczego globalny dług powoli wymyka się spod kontroli.
- Co Polska powinna zrobić, żeby nie zmarnować 35 lat gospodarczego sukcesu.