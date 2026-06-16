Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polska rynkiem ekspansji. Co przyciąga zagraniczne startupy nad Wisłę?
Polska coraz częściej pojawia się w strategiach ekspansji zagranicznych startupów technologicznych. Firmy traktują ją jako rynek rozwoju, miejsce budowy zespołów i przestrzeń do testowania produktów. Wskazują na skalę rynku, rosnącą cyfryzację przedsiębiorstw oraz czynniki kosztowe.
16.06.2026, 10:25
Warszawa pozostaje jednym z ważniejszych punktów na mapie ekspansji zagranicznych startupów technologicznych w regionie. Wiele firm technologicznych traktuje rynek warszawski jako miejsce budowy pierwszych zespołów oraz rozwijania działalności sprzedażowej w Polsce. Fot. PAP/Paweł Supernak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co sprawia, że Polska staje się naturalnym kierunkiem ekspansji dla zagranicznych startupów technologicznych.
- Czy wejście na polski rynek to strategia wzrostu, czy sposób na pozyskanie talentów i partnerów.
- Dlaczego globalne startupy rzadko zaczynają ekspansję od Polski, mimo potencjału lokalnego rynku.