Kategoria artykułu: Biznes
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Polska windykacja hitem eksportowym? Prezes Bestu o ekspansji i potencjale AI
Wychodzenie za granicę przez przejęcia ma napędzić dalszy wzrost grupy Best, która po fuzji z Kredyt Inkaso podwoiła skalę i ścięła koszty. Prezes Krzysztof Borusowski podkreśla, że AI zmieni zasady gry w branży, a firmę po ćwierćwieczu działania trzeba wymyślić na nowo.
09.06.2026, 02:30
Po 25 latach zarządzania Bestem uważam, że tę firmę trzeba wymyślić na nowo – tłumaczy Krzysztof Borusowski, prezes i główny akcjonariusz spółki Best. Fot. Jakub Kuźmiński, XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie kwoty grupa Best planuje przeznaczyć na inwestycje w portfele wierzytelności.
- Jaką strategię ekspansji geograficznej przyjmie spółka przy wchodzeniu na kolejne rynki.
- W jaki sposób sztuczna inteligencja wpływa na zatrudnienie oraz koszty w grupie Best.