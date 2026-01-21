Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polski biznes i nauka na unijnych korytarzach. Podsumowanie 2025 i prognozy na 2026
Rok 2025 przyniósł wyraźny, choć spóźniony przełom w obecności polskiego biznesu w Brukseli. Allegro otworzyło pierwsze stałe biuro prywatnej polskiej firmy przy instytucjach UE, sektor energetyczny zanotował konkretne sukcesy deregulacyjne, a GAZ-SYSTEM pozyskał blisko 3 mld zł unijnego wsparcia na infrastrukturę strategiczną. Jednocześnie coraz wyraźniej widać, jak niewiele polskich podmiotów potrafi realnie wykorzystać potencjał, jaki daje stała obecność w Brukseli.
21.01.2026, 05:30
Życie wewnątrz Parlamentu Europejskiego. Fot. NurPhoto/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego stała obecność w Brukseli jest dziś najtańszą formą „ubezpieczenia” konkurencyjności – i czemu pojedyncze wizyty nie budują realnego wpływu.
- Co w 2025 r. faktycznie udało się wywalczyć polskim podmiotom – od historycznego biura Allegro, przez energetykę, po rekordowe środki dla GAZ-SYSTEM.
- Gdzie wciąż zieje największa luka, zwłaszcza po stronie nauki i instytucji wspierających innowacje, oraz jakie ryzyka niesie to dla 2026 r.